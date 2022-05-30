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Сегодня, 22:15

Олимпийский чемпион Гранкин назвал положительный результат изоляции для российского волейбола

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 и связующий новоуренгойского «Факела» Сергей Гранкин в интервью «СЭ» оценил последствия отстранения российских клубов и сборной от международных волейбольных соревнований.

— Все зависит от срока изоляции, сколько конкретно наша сборная и клубы не смогут выступать на международной арене. Но думаю, такое положение может стать хорошим толчком для появления новых талантливых игроков. Потому что если количество легионеров снизится, освободятся места для русских молодых волейболистов. Это шанс для них проявить себя, до сих пор у кого-то его не было. В этом плане даже шаг вперед. А со следующего сезона, надеюсь, мы снова сможем участвовать в международных турнирах. Так что год изоляции может пойти нам на пользу.

Отсутствие еврокубков по мотивации, пожалуй, ударит, да. С другой стороны, у нас сильный чемпионат России. Почему нет мотивации? Если нет мотивации, смысл вообще заниматься профессиональным спортом?

Конечно, за чемпионат мира все-таки обидно. Но тут уже непредвиденные обстоятельства и ничего от нас не зависело, — сказал Гранкин.

По решению Международной федерации волейбола российские волейбольные организации отстранены от международных соревнований, а мужской чемпионат мира-2022 перенесен из России в Польшу и Словению.

Андрей Воронков. «Два года дисквалификации Воронкову — перебор. Это не расизм». Острое интервью Гранкина
Сергей Гранкин
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