Волейболист Гранкин объяснил, почему попросился в Россию из немецкого «Берлина»

Российский волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин в интервью «СЭ» пояснил, почему принял решение вернуться в Россию, несмотря на желание чемпиона Германии немецкого «Берлина» оставить его у себя в команде. Несколько дней назад было объявлено о его переходе в новоуренгойский «Факел».

— На самом деле, в последний момент принимал решение. «Берлин» очень хотел, чтобы я остался, да и я хотел. Но в связи с ситуацией вокруг решил вернуться. Так скажу: не случись всей этой истории, я бы, конечно, продолжил играть в Германии. Но решил, что в сложившихся обстоятельствах нужно вернуться домой и быть здесь.

— Какую-то «культуру отмены» или русофобию, о которой здесь много говорится, вы почувствовали?

— Нет, с такой проблемой не сталкивался. В принципе, руководство меня от всяких интервью отстранило, дабы эту историю не провоцировать. Ну и я не хотел, чтобы эти неудобства для всех тянулись дальше. Непонятно, что дальше будет. Поэтому по обоюдному согласию расторгли контракт, остались в хороших отношениях.

Никакой планки по возрасту, когда закончить, нет. (Смеется.) Пока будем играть, а там уже видно станет. Если в какой-то момент удастся красиво закончить, тогда и уйду, — сказал Гранкин.

В минувшем сезоне «Факел» занял 10-е место в чемпионате России. Гранкин с «Берлином» стал чемпионом Германии.