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«Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и вышло в полуфинал Кубка России по волейболу

Сергей Ярошенко

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в заключительном матче группы А «Финала шести» Кубка России — 3-0 (25:23, 25:23, 25:20).

Бело-голубые выиграли оба матча на групповом этапе и с первого места вышли в полуфинал. Петербуржцы вышли в полуфинал со второго места (1 победа, 1 поражение).

От группы Б ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и «Локомотив».

В полуфинальных матчах, которые пройдут 16 мая, «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а казанский «Зенит» встретится с волейболистами из Санкт-Петербурга.

Победитель турнира определится 17 мая. Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».

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