Россия сыграет с Голландией в первом матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Голландии в первом матче нового сезона Лиги наций, информирует сайт Международной федерации волейбола (ФИВБ). Матч пройдет 28 мая.

Женская сборная России стартует в Лиге наций матчем с командой Германии 25 мая.

Напомним, что оба турнира в этом году пройдут в «пузыре» в итальянском Римини.

Мужской турнир пройдет с 28 мая по 27 июня, женский — с 25 мая по 25 июня.

Мужская сборная России является действующим чемпионом Лиги наций. В прошлом году турнир был отменен из-за коронавируса.