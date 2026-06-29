Аргентина и Польша завершили первый сет со счетом 50:48 и установили рекорд Лиги наций
Сборные Аргентины и Польши в матче группового турнира Лиги наций среди мужчин установили рекорд турнира.
Первый сет завершился со счетом 50:48 в пользу южноамериканцев. Рекордный сет длился 59 минут, а каждая сборная заработала по 14 сетболов.
Предыдущий рекорд Лиги наций держался с 2024 года. Тогда в матче между сборными Германии и Турции счет был 44:42.
Мировой рекорд установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Сет завершился со счетом 56:54.
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