Аргентина и Польша завершили первый сет со счетом 50:48 и установили рекорд Лиги наций

Сборные Аргентины и Польши в матче группового турнира Лиги наций среди мужчин установили рекорд турнира.

Первый сет завершился со счетом 50:48 в пользу южноамериканцев. Рекордный сет длился 59 минут, а каждая сборная заработала по 14 сетболов.

Предыдущий рекорд Лиги наций держался с 2024 года. Тогда в матче между сборными Германии и Турции счет был 44:42.

Мировой рекорд установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Сет завершился со счетом 56:54.