Сегодня, 22:16

Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов в Польше из-за окончания срока визы

Арина Федоровцева.
Фото Global Look Press

Российская волейболистка «Фенербахче» Арина Федоровцева пропустит выездной матч Лиги чемпионов против «Лодзя» из-за истечения срока визы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.

«В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну. В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче», — говорится в заявлении команды.

21-летняя Федоровцева выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Вместе с командой она дважды становилась чемпионкой Турции.

Матч «Лодзь» — «Фенербахче» пройдет во вторник, 6 января. Турецкая команда лидирует в группе B с 2 победами в 2 матчах, польский клуб занимает последнюю, четвертую строчку с 2 поражениями в 2 играх.

