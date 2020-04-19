Жена Малкина показала, как хоккеист научил сына биться пасхальными яйцами

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста показала, как спортсмен научил своего сына Никиту биться пасхальными яйцами.

Сначала мальчик ударил яйцом по тарелке. Затем Малкин показал сыну, что нужно бить об яйцо, которое он держит в руках.

«Красава, выиграл», — сказал форвард «Пингвинз» после того, как они ударились яйцами. «Как у меня можно выиграть?» — добавил потом Малкин.

Малкин научил сына биться пасхальными яйцами pic.twitter.com/P331usQbMC — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 19, 2020

Супруга Малкина опубликовала семейную фотографию домашнего празднования Пасхи