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Жена Малкина показала, как хоккеист научил сына биться пасхальными яйцами

19 апреля 2020, 23:24
Евгений Малкин, Анна Кастерова и Никита Малкин. Фото instagram.com
Евгений Малкин, Анна Кастерова и Никита Малкин. Фото instagram.com
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Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста показала, как спортсмен научил своего сына Никиту биться пасхальными яйцами.

Сначала мальчик ударил яйцом по тарелке. Затем Малкин показал сыну, что нужно бить об яйцо, которое он держит в руках.

«Красава, выиграл», — сказал форвард «Пингвинз» после того, как они ударились яйцами. «Как у меня можно выиграть?» — добавил потом Малкин.

Супруга Малкина опубликовала семейную фотографию домашнего празднования Пасхи

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