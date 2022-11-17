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Сегодня, 21:15

Испанская теннисистка Бадоса показала фото в майке без лифчика

Иван Шитик
Корреспондент
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Паула Бадоса.
Фото Соцсети

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в социальных сетях.

13-я ракетка мира показала, как отдыхает на островном курорте.

Паула Бадоса. Фото Соцсети
Паула Бадоса. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Паула Бадоса. Фото Соцсети
Паула Бадоса.
Фото Соцсети

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.

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