Испанская теннисистка Бадоса показала фото в майке без лифчика

Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в социальных сетях.

13-я ракетка мира показала, как отдыхает на островном курорте.

Паула Бадоса. Фото Соцсети Фото Соцсети

Паула Бадоса. Фото Соцсети

Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.