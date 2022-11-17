Испанская теннисистка Бадоса показала фото в майке без лифчика
Испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала новую запись в социальных сетях.
13-я ракетка мира показала, как отдыхает на островном курорте.
Паула Бадоса. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Паула Бадоса.
Фото Соцсети
Высшее достижение Паулы Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.
Спортсменка не попала на Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте (Техас), который проходил с 31 октября по 7 ноября.
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