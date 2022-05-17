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Сегодня, 10:14

«Вот это ножки». Загитова выложила танец в коротком платье

Загитова, Щербакова и Усачева станцевали совместный танец в коротком платье на отдыхе
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова (справа) и Анна Щербакова.

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала очередной мини-ролик со своего отпуска. В нем вместе с Загитовой небольшой танец исполняют фигуристки Дарья Усачева и Анна Щербакова.

Видео собрало уже около 400 комментариев. Вот некоторые из них:

«Девчонки загуляли».

«Вот это ножки».

«Фигура Алины. Такие красивые ноги».

«Девочки, вы лучшие! Наши любимые неопознанные! 100 раз уже пересмотрела».

«Алина просто бомба! Фигурка отпадная! Форма 2018! Еееееес!».

Загитова и Щербакова являются олимпийскими чемпионками, а также чемпионками мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.

Загитова остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
Анна Щербакова
Дарья Усачева
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