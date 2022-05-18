«Какое тело». Появилось видео Загитовой в коротких шортах и топе

Появилось видео Загитовой в коротких шортах и топе

В Telegram-канале «TeamZagitova», посвященном российской фигуристке Алине Загитовой, опубликовали новое видео россиянки. Спортсменка на нем подходит к зеркалу в коротких шортах, топе и туфлях.

Подписчики оценили внешний вид Загитовой. Многие из них прокомментировал запись: «Красотка!». «Сногсшибательная девушка», — добавила другая фанатка.

«Мисс Мира! Красота спасет мир — такие мысли, глядя на видео», — написала еще одна подписчица.

Сегодня, 18 мая, Загитовой исполняется 20 лет, поэтому некоторые из подписчиков стали поздравлять спортсменку с Днем рождения.

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.