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Сегодня, 05:21

«Какое тело». Появилось видео Загитовой в коротких шортах и топе

Появилось видео Загитовой в коротких шортах и топе
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Global Look Press

В Telegram-канале «TeamZagitova», посвященном российской фигуристке Алине Загитовой, опубликовали новое видео россиянки. Спортсменка на нем подходит к зеркалу в коротких шортах, топе и туфлях.

Подписчики оценили внешний вид Загитовой. Многие из них прокомментировал запись: «Красотка!». «Сногсшибательная девушка», — добавила другая фанатка.

«Мисс Мира! Красота спасет мир — такие мысли, глядя на видео», — написала еще одна подписчица.

Сегодня, 18 мая, Загитовой исполняется 20 лет, поэтому некоторые из подписчиков стали поздравлять спортсменку с Днем рождения.

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Алина Загитова
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