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Синхронистка Субботина похвасталась гибкостью в стиле гимнастки Солдатовой

11:51
Варвара Субботина. Фото instagram.com
Варвара Субботина. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина показала своим подписчикам в Instagram новое фото.

Спортсменка опустила голову назад на уровне пупка. Фотографии в похожем стиле ранее публиковала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

«Подпись не придумала, поэтому оставлю это так», — написала в Instagram Субботина.

19-летняя синхронистка также является двукратной чемпионкой Европы.

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