Синхронистка Субботина похвасталась гибкостью в стиле гимнастки Солдатовой
11:51
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина показала своим подписчикам в Instagram новое фото.
Спортсменка опустила голову назад на уровне пупка. Фотографии в похожем стиле ранее публиковала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.
«Подпись не придумала, поэтому оставлю это так», — написала в Instagram Субботина.
19-летняя синхронистка также является двукратной чемпионкой Европы.