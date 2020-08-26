Синхронистка Субботина похвасталась гибкостью в стиле гимнастки Солдатовой

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина показала своим подписчикам в Instagram новое фото.

Спортсменка опустила голову назад на уровне пупка. Фотографии в похожем стиле ранее публиковала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

«Подпись не придумала, поэтому оставлю это так», — написала в Instagram Субботина.

19-летняя синхронистка также является двукратной чемпионкой Европы.