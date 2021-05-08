Русская бывшая девушка Роналду Шейк показала видео топлес

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое откровенное видео в Instagram. 35-летняя девушка снялась топлес в рекламе косметики.

Менее чем за сутки видео набрало более одного миллиона просмотров.

«Поздравляю с наступающим Днем матери», — написала топ-модель.

Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года по январь 2015-го. В настоящее время 35-летний португалец вместе с испанской моделью Джорджиной Родригес.