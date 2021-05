Бывшая девушка Норманна показала фото с оголенной грудью

Виолетта Грачева, бывшая девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новое фото в Instagram. На снимке она позирует в мотошлеме и платье, которое не закрывает грудь полностью.

«We the best in the game (перевод — мы лучшие в игре. — «Прим. СЭ»)», — подписано фото.

Недавно Норман, говоря о семейном положение, заявил, что он свободен.

Впервые Норманн и Грачева публично появились вместе в марте 2020 года на матче «Ростова» против ЦСКА (3:2).

В сезоне-2020/21 Норманн провел 17 матчей за «Ростов», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.