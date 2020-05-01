Исинбаева вспомнила первомайские демонстрации в СССР и показала, как лепит пельмени
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила своих подписчиков с Днем весны и труда. Прославленная легкоатлетка вспомнила первомайские демонстрации из своего детства и выложила видео, как она лепит пельмени для сына Добрыни.
«С праздником всех трудящихся, с 1 мая вас, дорогие подписчики! — написала Исинбаева в Instagram. — Смотрела сегодня демонстрацию 1974 года, очень интересно.
Я помню как в детстве, мы с родителями, нарядные шли на парад с шарами и очень красивыми флажками.
А кто из вас успел побывать на первомайских демонстрациях! Что вы помните?
А это мы решили налепить пельменей в честь праздника для Добрынюшки Никитича!"
Мир! Труд! Май??? С праздником всех трудящихся, с 1 мая Вас дорогие подписчики!? ? Смотрела сегодня демонстрацию 1974 года, очень интересно. ? Я помню как в детстве, мы с родителями, нарядные шли на парад с шарами и очень красивыми флажками. ? А кто из вас успел побывать на первомайских демонстрациях! Что вы помните? ? А это мы с @innaisinbaeva, решили налепить пельменей в честь праздника для Добрынюшки Никитича!