Исинбаева вспомнила первомайские демонстрации в СССР и показала, как лепит пельмени

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила своих подписчиков с Днем весны и труда. Прославленная легкоатлетка вспомнила первомайские демонстрации из своего детства и выложила видео, как она лепит пельмени для сына Добрыни.

«С праздником всех трудящихся, с 1 мая вас, дорогие подписчики! — написала Исинбаева в Instagram. — Смотрела сегодня демонстрацию 1974 года, очень интересно.

Я помню как в детстве, мы с родителями, нарядные шли на парад с шарами и очень красивыми флажками.

А кто из вас успел побывать на первомайских демонстрациях! Что вы помните?

А это мы решили налепить пельменей в честь праздника для Добрынюшки Никитича!"