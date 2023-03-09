Икарди прокомментировал решение своей супруги Ванды создать свою линию нижнего белья

Жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила в соцсетях фото в нижнем белье, которое создала сама.

Сам футболист в комментариях поддержал увлечение супруги, сопроводив провокационными словами: «Больше всего мне нравится то, что я с тебя это белье снимаю».

Ванда Нара. Фото Соцсети

Ранее сообщалось, что Ванда и Икарди близки к разводу. В СМИ писали, что она встречается с игроком «Спартака» Кейта Бальде.