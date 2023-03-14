Невеста Роналду нарядилась в платье, показав неприлично пышную грудь

Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила новые фотографии в своих социальных сетях. На них девушка позирует в оранжевом платье с большим вырезом.

Ранее Джорджина выложила снимки из частного самолета в дорогих украшениях.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, но отношения пара не узаконила. Джорджина родила Роналду дочь Алану осенью 2017-го. У португальца также есть трое детей от суррогатной матери. Это Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.

18 апреля стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик не выжил при родах.