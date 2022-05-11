«Вот ее мужу повезет!» Гимнастка Севастьянова показала впечатляющий шпагат в тонких лосинах
Российская гимнастка Каролина Севастьянова перед очередным испытанием на вылет на шоу «Звезды в Африке» провела для участников олимпийскую зарядку.
Она показала несколько несложных упражнений — лягушку, кошечку и другие.
Однако затем спортсменку попросили показать что-то «жесткое». Тогда Севастьянова встала на руки и эффектно раздвинула ноги в шпагате, что вызвало бурю эмоций от участников проекта.
«Вот это растяжка! Вот это ее мужу повезет!» — сказала блогерша Аня Покров.
Севастьянова является участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».
Гимнастка является олимпийской чемпионкой в грпповом многоборье Олимпиады-2012. Кроме того, она два раза становилась чемпионкой Европы в 2012 году.
Севастьянова завершила профессиональную карьеру после летних Игр-2012 в Лондоне.