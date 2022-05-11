«Вот ее мужу повезет!» Гимнастка Севастьянова показала впечатляющий шпагат в тонких лосинах

Шпагат Севастьяновой в тонких лосинах вызвал бурю эмоций у участников шоу «Звезды в Африке»

Российская гимнастка Каролина Севастьянова перед очередным испытанием на вылет на шоу «Звезды в Африке» провела для участников олимпийскую зарядку.

Она показала несколько несложных упражнений — лягушку, кошечку и другие.

Каролина Севастьянова перед очередным испытанием на вылет на шоу «Звезды в Африке» провела для участников олимпийскую зарядку.

Однако затем спортсменку попросили показать что-то «жесткое». Тогда Севастьянова встала на руки и эффектно раздвинула ноги в шпагате, что вызвало бурю эмоций от участников проекта.

«Вот это растяжка! Вот это ее мужу повезет!» — сказала блогерша Аня Покров.

Каролина Севастьянова перед очередным испытанием на вылет на шоу «Звезды в Африке» провела для участников олимпийскую зарядку.

Севастьянова является участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

Гимнастка является олимпийской чемпионкой в грпповом многоборье Олимпиады-2012. Кроме того, она два раза становилась чемпионкой Европы в 2012 году.

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после летних Игр-2012 в Лондоне.