«Как купальник не треснул». Алина Загитова показала видео в бассейне
Загитова выложила фото и видео с отдыха на Мальдивах
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото и видео с отдыха на Мальдивах. В ролике 19-летняя девушка погружается в воду пляжного бассейна. А затем на снимке она позирует в мокром мини-бикини.
Подписчики оставили в Telegram Загитовой больше 300 комментариев. Вот некоторые из них:
«Как купальник не треснул».
«Какая сочная грудь!»
«Гармоничная Алина сливается с гармоничной природой».
«Афродита, выходящая из моря».
«Невероятно красивая».
«Гармоничная Алина сливается с гармоничной природой».
«Потрясающая русалочка».
«Ого, вот это ветрище там! Алина очень привлекательно у тебя получается».
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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