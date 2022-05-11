«Как купальник не треснул». Алина Загитова показала видео в бассейне

Загитова выложила фото и видео с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фото и видео с отдыха на Мальдивах. В ролике 19-летняя девушка погружается в воду пляжного бассейна. А затем на снимке она позирует в мокром мини-бикини.

Подписчики оставили в Telegram Загитовой больше 300 комментариев. Вот некоторые из них:

«Как купальник не треснул».

«Какая сочная грудь!»

«Гармоничная Алина сливается с гармоничной природой».

«Афродита, выходящая из моря».

«Невероятно красивая».

«Гармоничная Алина сливается с гармоничной природой».

«Потрясающая русалочка».

«Ого, вот это ветрище там! Алина очень привлекательно у тебя получается».

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.