Жена Песьякова снялась в пикантной обнаженной фотосессии

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, снялась в пикантной фотосессии.

Девушка в своих соцсетях опубликовала кадры с обнаженной съемки. На фотографиях различные части тела девушки покрыты серебристыми блестками.

Снимок с фотосессии Ксении Песьяковой. Соцсети Ксении Песьяковой

Фото с фотосессии Ксении Песьяковой. Соцсети Ксении Песьяковой

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.