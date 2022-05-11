Жена Песьякова снялась в пикантной обнаженной фотосессии
Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, снялась в пикантной фотосессии.
Девушка в своих соцсетях опубликовала кадры с обнаженной съемки. На фотографиях различные части тела девушки покрыты серебристыми блестками.
Снимок с фотосессии Ксении Песьяковой.
Соцсети Ксении Песьяковой
Фото с фотосессии Ксении Песьяковой.
Соцсети Ксении Песьяковой
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.
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