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Сегодня, 15:48

Жена Песьякова снялась в пикантной обнаженной фотосессии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ксения Песьякова.
Фото Telegram
Снимок с фотосессии Ксении Песьяковой.
Фото Соцсети Ксении Песьяковой
Фото с фотосессии Ксении Песьяковой.
Фото Соцсети Ксении Песьяковой
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Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, снялась в пикантной фотосессии.

Девушка в своих соцсетях опубликовала кадры с обнаженной съемки. На фотографиях различные части тела девушки покрыты серебристыми блестками.

Снимок с фотосессии Ксении Песьяковой. Фото Соцсети Ксении Песьяковой
Снимок с фотосессии Ксении Песьяковой.
Соцсети Ксении Песьяковой
Фото с фотосессии Ксении Песьяковой. Фото Соцсети Ксении Песьяковой
Фото с фотосессии Ксении Песьяковой.
Соцсети Ксении Песьяковой

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.

Сергей Песьяков
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