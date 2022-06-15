Большая грудь и красивое тело: бывшая жена Кокорина выложила фото в изящных трусиках
Экс-супруга Кокорина опубликовала фото в черном купальнике
Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новую фотографию у себя в соцсетях.
Девушка опубликовала снимок с отдыха в черном купальнике с блестками.
Бывшая жена Александра Кокорина.
Соцсети
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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