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Сегодня, 08:18

Большая грудь и красивое тело: бывшая жена Кокорина выложила фото в изящных трусиках

Экс-супруга Кокорина опубликовала фото в черном купальнике
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Бывшая жена Александра Кокорина.
Фото Соцсети
Бывшая жена Александра Кокорина.
Фото Соцсети
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Дарья Валитова, бывшая жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина выложила новую фотографию у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала снимок с отдыха в черном купальнике с блестками.

Бывшая жена Александра Кокорина. Фото Соцсети
Бывшая жена Александра Кокорина.
Соцсети

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
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