Ниточки вместо трусиков. Ефимова похвасталась спортивной фигурой на фоне водопада
Юлия Ефимова выложила фото в купальнике на фоне водопада
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию у себя в соцсетях.
Спортсменка выложила снимки в купальнике и в рубашке на фоне водопада.
30-летняя Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), также у нее есть одна бронзовая медаль Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).
Юлия Ефимова.
Соцсети
Юлия Ефимова.
Соцсети
Кроме того, россиянка шесть раз становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала золото на чемпионатах Европы.
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