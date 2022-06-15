Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 08:47

Ниточки вместо трусиков. Ефимова похвасталась спортивной фигурой на фоне водопада

Юлия Ефимова выложила фото в купальнике на фоне водопада
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила снимки в купальнике и в рубашке на фоне водопада.

30-летняя Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), также у нее есть одна бронзовая медаль Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Юлия Ефимова. Фото Соцсети
Юлия Ефимова.
Соцсети
Юлия Ефимова. Фото Соцсети
Юлия Ефимова.
Соцсети

Кроме того, россиянка шесть раз становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала золото на чемпионатах Европы.

8
0
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большая грудь и красивое тело: бывшая жена Кокорина выложила фото в изящных трусиках
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости