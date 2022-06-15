Ниточки вместо трусиков. Ефимова похвасталась спортивной фигурой на фоне водопада

Юлия Ефимова выложила фото в купальнике на фоне водопада

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила снимки в купальнике и в рубашке на фоне водопада.

30-летняя Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), также у нее есть одна бронзовая медаль Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Юлия Ефимова. Соцсети

Юлия Ефимова. Соцсети

Кроме того, россиянка шесть раз становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала золото на чемпионатах Европы.