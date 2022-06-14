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Сегодня, 14:10

Пышная грудь и обтягивающие велосипедки: бывшая жена Кокорина похвасталась спортивным телом

Бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в спортивном костюме
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фотографию в голубых обтягивающих велосипедках и черном коротком топе. Судя по всему, Валитова готовилась к тренировке.

Дарья Валитова. Фото Личные соцсети Дарьи Валитовой
Дарья Валитова.
Личные соцсети Дарьи Валитовой

Ранее россиянка выложила фото на пляже в прозрачном белом купальнике.

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Футбол
Дарья Валитова
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