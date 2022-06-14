Пышная грудь и обтягивающие велосипедки: бывшая жена Кокорина похвасталась спортивным телом
Бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в спортивном костюме
Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка показала подписчикам фотографию в голубых обтягивающих велосипедках и черном коротком топе. Судя по всему, Валитова готовилась к тренировке.
Дарья Валитова.
Личные соцсети Дарьи Валитовой
Ранее россиянка выложила фото на пляже в прозрачном белом купальнике.
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
Новости