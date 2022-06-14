Пышная грудь и обтягивающие велосипедки: бывшая жена Кокорина похвасталась спортивным телом

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фотографию в голубых обтягивающих велосипедках и черном коротком топе. Судя по всему, Валитова готовилась к тренировке.

Дарья Валитова. Личные соцсети Дарьи Валитовой

Ранее россиянка выложила фото на пляже в прозрачном белом купальнике.

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.