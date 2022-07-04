Бывшая жена Кокорина показала видео в бикини с дырочкой около груди
Дарья Валитова, бывшая супруга нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, выложила новое фото у себя в соцсетях. Девушка показала снимок в бикини с эффектным вырезом.
Дарья Валитова.
«Сладкие воспоминания. Навсегда», — написала Валитова.
Этот пост Валитова сопроводила фотографией с пляжа.
Дарья Валитова.
«У Вас потрясающая фигура», — написал один из подписчиков.
Полное видео девушки в необычном купальнике можно посмотреть в ее соцсетях.
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