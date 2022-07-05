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Сегодня, 08:15

«Богиня». Нугуманова выложила видео с моря, показав мокрую грудь в красном купальнике

Нугуманова выложила видео с моря в красном купальнике
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новое видео у себя в Telegram-канале.

19-летняя спортсменка выложила видео, в котором она купается в море в красном купальнике.

Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:

«Вау, круто!»

«Красотка».

«Восхитительная девушка!»

«Богиня!»

«Афродита!»

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.

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