«Богиня». Нугуманова выложила видео с моря, показав мокрую грудь в красном купальнике

Нугуманова выложила видео с моря в красном купальнике

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новое видео у себя в Telegram-канале.

19-летняя спортсменка выложила видео, в котором она купается в море в красном купальнике.

Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:

«Вау, круто!»

«Красотка».

«Восхитительная девушка!»

«Богиня!»

«Афродита!»

В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.