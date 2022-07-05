«Богиня». Нугуманова выложила видео с моря, показав мокрую грудь в красном купальнике
Нугуманова выложила видео с моря в красном купальнике
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новое видео у себя в Telegram-канале.
19-летняя спортсменка выложила видео, в котором она купается в море в красном купальнике.
Подписчики Нугумановой остались довольны постом фигуристки:
«Вау, круто!»
«Красотка».
«Восхитительная девушка!»
«Богиня!»
«Афродита!»
В сезоне-2020/21 Нугуманова заняла шестое место на чемпионате России по фигурному катанию.
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