Жена Валерия Карпина выложила фото в розовом купальнике
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поделилась фотографией из соцсети, где она позирует в розовом купальнике.
Дарья Карпина.
личные соцсети
Подписчики оценили новые фотографии супруги тренера:
«Красотка»
«Фигура супер!»
«Русалка».
Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.
В конце мая Дарья Карпина выпустила новую песню под названием «За что».
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