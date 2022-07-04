Жена Валерия Карпина выложила фото в розовом купальнике

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поделилась фотографией из соцсети, где она позирует в розовом купальнике.

Дарья Карпина. личные соцсети

Подписчики оценили новые фотографии супруги тренера:

«Красотка»

«Фигура супер!»

«Русалка».

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.

В конце мая Дарья Карпина выпустила новую песню под названием «За что».