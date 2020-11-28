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Бузова испытала опустошение после своего номера на «Ледниковом периоде»

19:34
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото скриншот Первого канала
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото скриншот Первого канала

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась ощущениями от выступления под собственную песню на шоу «Ледниковый период». Бузова в паре с Дмитрием Соловьевым в очередном выпуске каталась под композицию «Люди не верили».

— После этого номера было опустошение. То же самое было, когда я «Крокус» собрала в 2018 году, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — На следующий день я проснулась и подумала: а что дальше, а как дальше жить?

Но мы не расслаблялись ни на секунду. Спасибо всем за возможность кататься под свою песню, за возможность летать. Это очень важный трек для меня. В свое время эта песня, которую я написала, позволила выйти из сложной ситуации.

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