Бузова испытала опустошение после своего номера на «Ледниковом периоде»

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась ощущениями от выступления под собственную песню на шоу «Ледниковый период». Бузова в паре с Дмитрием Соловьевым в очередном выпуске каталась под композицию «Люди не верили».

— После этого номера было опустошение. То же самое было, когда я «Крокус» собрала в 2018 году, — сказала Бузова в эфире Первого канала. — На следующий день я проснулась и подумала: а что дальше, а как дальше жить?

Но мы не расслаблялись ни на секунду. Спасибо всем за возможность кататься под свою песню, за возможность летать. Это очень важный трек для меня. В свое время эта песня, которую я написала, позволила выйти из сложной ситуации.