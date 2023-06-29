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Сегодня, 09:22

Американская футболистка завела аккаунт на OnlyFans по просьбе болельщиков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Никколе Тея.
Фото Соцсети

Американская футболистка Никколе Тея создала аккаунт на платформе OnlyFans по просьбе болельщиков.

«По требованию населения», — написала девушка у себя в соцсетях и выложила ссылку на свою страницу.

«Профессиональная спортсменка. Как минимум один новый пост каждый день», — говорится в описании профиля Теи на OnlyFans.

Футболистка просит 17,50 доллара за месячную подписку на ее страницу. Также есть опции подписки на полгода (99,75 доллара) и год (178,50 доллара).

23-летняя Тея выступает на позиции полузащитника. С 2022 года она играла за мексиканскую «Некаксу», в июне 2023 года спортсменка покинула клуб.

В соцсетях на девушку подписано более 370 тысяч человек.

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