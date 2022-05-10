«Ух ты, бомбезная!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой в коротких шортиках
Алина Загитова показала фото в черных шортах на Мальдивах
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 19-летняя российская спортсменка показала подписчикам селфи в черных шортах и топике на отдыхе на Мальдивах.
Подписчики Загитовой в комментариях оставили много комплиментов:
«Ух ты, бомбезная!»
«Красавица нереальная».
«Девушка мечты всех мужчин».
«Модель».
«Очаровашка!»
Ранее девушка выложила снимок со шпагатом из тренажерного зала.
Загитова также является чемпионкой Европы (2018) и чемпионкой мира (2019).
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