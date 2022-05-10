«Ух ты, бомбезная!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой в коротких шортиках

Алина Загитова показала фото в черных шортах на Мальдивах

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 19-летняя российская спортсменка показала подписчикам селфи в черных шортах и топике на отдыхе на Мальдивах.

Подписчики Загитовой в комментариях оставили много комплиментов:

«Ух ты, бомбезная!»

«Красавица нереальная».

«Девушка мечты всех мужчин».

«Модель».

«Очаровашка!»

Ранее девушка выложила снимок со шпагатом из тренажерного зала.

Загитова также является чемпионкой Европы (2018) и чемпионкой мира (2019).