Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:45

Касаткина подвела итоги сезона-2022: «Ты был великолепным для меня»

Касаткина подвела итоги сезона-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги сезона-2022.

«Спасибо, сезон-2022, ты был великолепным для меня. Но всего этого не произошло бы без поддержки моих близких. Увидимся в 2023 году, хочу большего», — написала Касаткина в своих соцсетях.

В 2022 году сезоне 25-летняя теннисистка завоевала титулы в Сан-Хосе и Гранби, а также квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Техасе. Касаткина завершила сезон на восьмом месте в мировом рейтинге.

Теннис
Дарья Касаткина
1
2
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова заявила, что для нее остается приоритетным одиночный разряд
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости