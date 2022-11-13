Касаткина подвела итоги сезона-2022: «Ты был великолепным для меня»

Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги сезона-2022.

«Спасибо, сезон-2022, ты был великолепным для меня. Но всего этого не произошло бы без поддержки моих близких. Увидимся в 2023 году, хочу большего», — написала Касаткина в своих соцсетях.

В 2022 году сезоне 25-летняя теннисистка завоевала титулы в Сан-Хосе и Гранби, а также квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Техасе. Касаткина завершила сезон на восьмом месте в мировом рейтинге.