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15 ноября, 19:01

Женская теннисная ассоциация не планирует проводить турниры в России в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый календарь соревнований в 2023 году, в который не включила турниры в России.

Согласно расписанию, первый в сезоне турнир «Большого шлема», Открытый чемпионат Австралии, намечен на 16-29 января, Открытый чемпионат Франции должен пройти с 28 мая по 11 июня, Уимблдон — с 3 июля по 16 июля, Открытый чемпионат США — с 28 августа по 10 сентября.

Ранее в календарь входили турниры в Санкт-Петербурге и Москве. St. Petersburg Ladies' Trophy традиционно проводился в феврале, Кубок Кремля — в октябре.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Источник: https://www.wtatennis.com/tournaments/2023
Теннис
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