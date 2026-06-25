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Звонарева и Сутджиади разгромили соперниц и вышли в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Алина Савинова

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади победили Андрею Клепач и Нику Радишич из Словении в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге — 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час. Звонарева и Сутджиади 3 раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц 3 эйса, 6 «двойных» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В полуфинале турнира Звонарева и Сутджиади сыграют против Си Сувэй из Тайваня и китаянки Ван Синьюй.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Алдила Сутджиади/Вера Звонарева (Индонезия/Россия) — Андрея Клепач/Ника Радишич (Словения) — 6:1, 6:2

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Теннис
Вера Звонарева
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