Sky Sports: ведущие теннисисты продолжат протестные акции на Уимблдоне из-за низких призовых

Ведущие теннисисты и теннисистки намерены продолжить кампанию прямых протестов на Уимблдоне из-за низких призовых, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, игроки договорились ограничить обязательное общение с прессой 15 минутами в течение первой недели турнира. Они решили продолжить акцию протеста, несмотря на увеличение призового фонда Уимблдона в 2026 году на 20 процентов.

Ранее группа ведущих теннисистов на «Ролан Гаррос» уже ограничивали общение с прессой 15 минутами. В их числе были итальянец Янник Синнер, белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американка Коко Гауфф и россиянин Даниил Медведев. Также сообщалось, что топ-игроки могут бойкотировать смешанный парный разряд на Открытом чемпионате США.