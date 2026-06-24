Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

24 июня, 22:40

Sky Sports: ведущие теннисисты продолжат протестные акции на Уимблдоне из-за низких призовых

Алина Савинова

Ведущие теннисисты и теннисистки намерены продолжить кампанию прямых протестов на Уимблдоне из-за низких призовых, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, игроки договорились ограничить обязательное общение с прессой 15 минутами в течение первой недели турнира. Они решили продолжить акцию протеста, несмотря на увеличение призового фонда Уимблдона в 2026 году на 20 процентов.

Ранее группа ведущих теннисистов на «Ролан Гаррос» уже ограничивали общение с прессой 15 минутами. В их числе были итальянец Янник Синнер, белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американка Коко Гауфф и россиянин Даниил Медведев. Также сообщалось, что топ-игроки могут бойкотировать смешанный парный разряд на Открытом чемпионате США.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Читайте также
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
В Черном море у берегов Сочи заметили смерч
Трамп назвал коммунистическую систему самой серьезной угрозой в истории США
Боксер Усик отказался от трех чемпионских поясов
Мбаппе и Холанн — наследники Роналду и Месси? Сравнение достижений двух бомбардиров
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Андреева идет на Соболенко, Медведеву и Рублеву не повезло. Итоги жеребьевки Уимблдона
Янчук высказался о жеребьевке Уимблдона: «Российским теннисистам не повезло»
Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона, Рублев — с Сафиуллиным
Янчук не считает Медведева претендентом на победу на Уимблдоне
Две россиянки дебютируют в основной сетке Уимблдона, Сафиуллин тоже прошел квалификацию
13 россиян выступят в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прозорова не смогла выйти в финал квалификации Уимблдона

Чараева и Яценко стали финалистками квалификации Уимблдона

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости