Чемпионка US Open-2019 Андрееску победила Соснович и вышла в основную сетку Уимблдона

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в основную сетку Уимблдона.

В финале квалификации чемпионка US Open-2019, занимающая 180-е место в рейтинге WTA, победила белоруску Александру Соснович (124-я ракетка мира) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 4 минуты.

Основная сетка Уимблдона-2026 стартует 29 июня. Ранее из квалификации на турнир «Большого шлема» в Лондоне пробились россиянки Анастасия Гасанова и Алина Корнеева.