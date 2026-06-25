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Чемпионка US Open-2019 Андрееску победила Соснович и вышла в основную сетку Уимблдона

Руслан Минаев

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в основную сетку Уимблдона.

В финале квалификации чемпионка US Open-2019, занимающая 180-е место в рейтинге WTA, победила белоруску Александру Соснович (124-я ракетка мира) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 4 минуты.

Основная сетка Уимблдона-2026 стартует 29 июня. Ранее из квалификации на турнир «Большого шлема» в Лондоне пробились россиянки Анастасия Гасанова и Алина Корнеева.

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Уимблдон
Бьянка Андрееску
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