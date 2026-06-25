Рублев — о Синнере и Алькарасе: «Играть против них тяжело, но это помогает быстрее прогрессировать»

Российский теннисист Андрей Рублев в преддверии Уимблдона поделился мнением о доминировании итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса в АТР туре.

«Конечно, играть против них тяжело, но в то же время интересно. Ты бросаешь себе вызов, и это помогает быстрее прогрессировать. Да, они хороши, но нужно пытаться соответствовать их уровню», — приводит Tennis365 слова Рублева.

Также он признал, что не относит себя к числу главных фаворитов турнира «Большого шлема» в Лондоне.

«Кто главный претендент на титул в этот раз? Это вопрос к фаворитам. Мне же нужно пройти первые три-четыре круга, а это непросто. Я не думаю о том, кто играет, кто травмирован. Просто фокусируюсь на себе и смотрю, как далеко смогу продвинуться», — добавил он.

28-летний Рублев является победителем 17 турниров АТР в одиночном разряде. Его лучший результат на Уимблдоне — выход в четвертьфинал в 2023 году.