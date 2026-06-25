Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Медведев: «Не многие верили, что я стану первой ракеткой мира. Люди не считали меня большим дарованием»

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свой путь к вершине мирового рейтинга. Он отметил, что на юниорском уровне не считался будущей звездой.

«Я никогда не был лучшим юниором. Всегда был хорошим игроком, но никогда не занимал первое место ни в одном из юниорских рейтингов. Всегда оставался немного в тени. Думаю, если бы вы спросили людей, знавших меня тогда, даже моих тренеров, и сказали бы им, что однажды я войду в топ-10, они бы, наверное, ответили: «Ну, в теннисе все возможно». Но я сомневаюсь, что многие верили, что я стану первой ракеткой мира», — цитирует Медведева Punto de Break.

Бывшая первая ракетка мира рассказал, что мечта о том, чтобы стать первым номером рейтинга, была всегда, но продвигался он к ней шаг за шагом. Медведев также с теплотой вспомнил детство, когда часами бил мячом о стену в квартире, представляя себя в матчах против великих.

«Когда я был совсем маленьким, я играл о стену в своей квартире. Родители меня за это ненавидели. Я бил ракеткой по всем стенам, и они в итоге были полностью в следах. Играя, я всегда представлял, что нахожусь на корте против Роджера Федерера или Рафы Надаля», — добавил он.

По словам россиянина, отсутствие внимания со стороны прессы и статуса «большого таланта» стало для него дополнительной мотивацией.

«Люди не считали меня большим дарованием, но мне всегда нравилось быть темной лошадкой», — заключил Медведев.

Медведев возглавил рейтинг ATP 28 февраля 2022 года и провел на первом месте 16 недель. За карьеру 30-летний россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде, включая US Open (2021) и Итоговый турнир ATP (2020).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Медведев — о возможной отмене пятисетового формата на Больших шлемах: «Это лишит турниры исторической ценности»
Медведев сделал шаг к Итоговому турниру. Обыграл испанца Карреньо-Бусту в первом круге Пекина
Медведев вышел во второй круг турнира в Пекине
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Рублев сыграет против Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине
Алькарас вышел во второй круг турнира в Токио
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафиуллин сыграет в основной сетке Уимблдона-2026

Давидович Фокина победил Димитрова в четвертьфинале турнира на Мальорке
Новости
RSS RSS
Все новости