Медведев: «Не многие верили, что я стану первой ракеткой мира. Люди не считали меня большим дарованием»

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил свой путь к вершине мирового рейтинга. Он отметил, что на юниорском уровне не считался будущей звездой.

«Я никогда не был лучшим юниором. Всегда был хорошим игроком, но никогда не занимал первое место ни в одном из юниорских рейтингов. Всегда оставался немного в тени. Думаю, если бы вы спросили людей, знавших меня тогда, даже моих тренеров, и сказали бы им, что однажды я войду в топ-10, они бы, наверное, ответили: «Ну, в теннисе все возможно». Но я сомневаюсь, что многие верили, что я стану первой ракеткой мира», — цитирует Медведева Punto de Break.

Бывшая первая ракетка мира рассказал, что мечта о том, чтобы стать первым номером рейтинга, была всегда, но продвигался он к ней шаг за шагом. Медведев также с теплотой вспомнил детство, когда часами бил мячом о стену в квартире, представляя себя в матчах против великих.

«Когда я был совсем маленьким, я играл о стену в своей квартире. Родители меня за это ненавидели. Я бил ракеткой по всем стенам, и они в итоге были полностью в следах. Играя, я всегда представлял, что нахожусь на корте против Роджера Федерера или Рафы Надаля», — добавил он.

По словам россиянина, отсутствие внимания со стороны прессы и статуса «большого таланта» стало для него дополнительной мотивацией.

«Люди не считали меня большим дарованием, но мне всегда нравилось быть темной лошадкой», — заключил Медведев.

Медведев возглавил рейтинг ATP 28 февраля 2022 года и провел на первом месте 16 недель. За карьеру 30-летний россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде, включая US Open (2021) и Итоговый турнир ATP (2020).