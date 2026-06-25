13 россиян выступят в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде

13 российских теннисистов отобрались в основную сетку Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядов.

Среди них Роман Сафиуллин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова, которые пробились через квалификацию. А также — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов в мужском одиночном разряде и Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Анна Блинкова — в женском.

Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля. В 2025-м на турнире играли 15 россиян, в 2024-м — 16.