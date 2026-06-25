Селиваненко — о поражении Александровой от Осаки: «Ничего не смогла противопоставить»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении российской теннисистки Екатерины Александровой от японки Наоми Осаки (2:6, 2:6) в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге.

«Наоми показала очень уверенную игру, сделав семь эйсов, не допустив ни одной двойной и реализовав пять из семи брейк-пойнтов. Катя в этом матче ничего не смогла ей противопоставить. Хотя после уверенной победы над Миррой казалось, можно было бы рассчитывать на продолжение успешной серии. Но день на день не приходится», — сказал Селиваненко «СЭ».

Ранее 31-летняя россиянка во втором круге обыграла соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале турнира 28-летняя Осака встретится с китаянкой Ван Синьюй.