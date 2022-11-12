Кудерметова заявила, что для нее остается приоритетным одиночный разряд

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о том, какая дисциплина в теннисе для нее сейчас важнее. В одиночном разряде она сейчас на 9-ой строчке рейтинга WTA и на 2-ой в парном разряде.

«Итоговый турнир, если брать парный разряд, то получается, что моя главная победа в жизни. Но на вопрос что важнее, одиночный разряд или парный, я отвечаю также как и полтора года назад. В этом плане нет, ничего не изменилось. Одиночка для меня на первом месте. Я с радостью играю пару, мы стараемся победить, но основной упор на карьеру в одиночке.

В целом свой сезон считаю скорее удачным, те же позиции в рейтинге лучше всего об этом и говорят. Хотелось бы, конечно, отобраться еще и на итоговый в одиночке, и я ведь была близка, но увы, не сложилось. Это, пожалуй, единственное сожаление, но ничего страшного. Значит нужно просто становится еще сильнее», — сказала теннисистка.

Кудерметова впервые в карьере стала чемпионкой Итогового играя в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. В финальном матче пара Кудерметова/Мертенс была сильнее пары Барбара Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии.