Янчук — о финале Australian Open-2025: «Синнер вновь доказал, что он — лидер мирового тенниса»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы Янника Синнера против Александра Зверева в финале Australian Open — 2025 (6:3, 7:6, 6:3).

«Янник подходил к этой игре фаворитом, и, как и предполагалось, смог одержать победу. Синнер вновь доказал, что он — лидер мирового тенниса среди мужчин. Он стабильно выступает, побеждает и не дает поводов усомниться в своей силе. Если говорить по игре, то это было очень красивый матч, который доставил много удовольствия всем зрителям. Сегодня победил сильнейший», — сказал Янчук «СЭ».

Также заслуженный тренер России прокомментировал побитый Янником Синнером рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных сетов подряд против теннисистов из топ-10.

«Он показывает очень высокий уровень, побивая такие рекорды. Теоретически, можно говорить о том, что у него есть шансы стать такой же важной фигурой для тенниса как Федерер, но все покажет время. Пока он идет по хорошему графику и имеет все шансы повторить и превзойти достижения великих», — добавил Янчук.

Синнер победил на Australian Open второй год подряд. Он также прошлогодний победитель US Open и Итогового турнира АТР.

Денис Сафронов