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Зверев — о финале AO: «Синнер заслужил эту победу, он лучший из всех. А я просто недостаточно хорош»

Зверев: «Я просто был недостаточно хорош для победы на Australian Open»
Владислав Маслов
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от Янника Синнера в финале Australian Open-2025.

26 января Зверев уступил итальянцу по итогам трех сетов (3:6, 6:7, 3:6). Представитель Германии проиграл свой 3-й финал турнира «Большого шлема» в карьере. Ранее Зверев терпел поражения в финальных матчах мужских одиночных турниров US Open-2020 и «Ролан Гаррос»-2024.

«Стоять рядом с этим трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему — это отстой. Янник, поздравляю, ты точно это заслужил, ты — с отрывом лучший игрок в мире. Я надеялся, что смогу сегодня бороться лучше, но ты слишком хорош.

Спасибо моей команде. Мы стараемся все делать правильно, но я просто недостаточно хорош, вот и все (улыбается). Ценю все, что вы сделали для за последние пару лет. Без вас меня бы здесь не было. Также спасибо болельщикам, вы потрясающие! Не знаю, смогу ли когда-нибудь поднять этот трофей, но я буду продолжать попытки. Увидимся в следующем году!» — сказал Зверев на церемонии награждения по итогам турнира.

27-летний Зверев — олимпийский чемпион в одиночном разряде и двукратный победитель Итогового турнира АТР.

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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