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Франсиско Черундоло — Тэйлор Фритц: результат матча 3 круга US Open 5 сентября 2026

Черундоло ушел с 0:2 по сетам и победил Фритца в третьем круге US Open

Руслан Минаев

Аргентинец Франсиско Черундоло вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В третьем сете 25-я ракетка мира победил 10-й номер рейтинга ATP американца Тэйлора Фритца со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 3 часа 42 минуты.

Аргентинец сыграет с победителем матча Алекс Блокс (Бельгия) — Флавио Коболли (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 108 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Франсиско Черундоло (Аргентина, 24) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

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US Open
Тэйлор Фритц
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