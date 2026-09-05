Черундоло ушел с 0:2 по сетам и победил Фритца в третьем круге US Open
Аргентинец Франсиско Черундоло вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США.
В третьем сете 25-я ракетка мира победил 10-й номер рейтинга ATP американца Тэйлора Фритца со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч длился 3 часа 42 минуты.
Аргентинец сыграет с победителем матча Алекс Блокс (Бельгия) — Флавио Коболли (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 108 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Франсиско Черундоло (Аргентина, 24) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
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