Ольховский — о выступлении российских теннисисток на US Open: «Показывают хороший и уверенный теннис»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением о выступлении российских теннисисток на Открытом чемпионате США-2026.

Россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартункову в третьем круге US Open — 6:2, 7:6 (7:5). Анна Калинская в третьем круге переиграла украинку Элину Свитолину (6:3, 2:6, 6:3).

«Меня порадовала игра Андреевой. Она идет довольно легко и уверенно, не отдавая соперницам даже сета. А Калинская выбила Свитолину, что меня очень удивило. Это сюрприз, Аня показала шикарный результат. Если она продолжит так играть, то для любой соперницы она будет очень сложной соперницей. Обе показывают хороший и уверенный теннис», — сказал Ольховский «СЭ».

Андреева встретится с представляющей Австрию Анастасией Потаповой. Следующей соперницей Калинской будет американка Эмма Наварро.