Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»
Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисисток на Открытом чемпионате США-2026

Ольховский — о выступлении российских теннисисток на US Open: «Показывают хороший и уверенный теннис»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением о выступлении российских теннисисток на Открытом чемпионате США-2026.

Россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартункову в третьем круге US Open — 6:2, 7:6 (7:5). Анна Калинская в третьем круге переиграла украинку Элину Свитолину (6:3, 2:6, 6:3).

«Меня порадовала игра Андреевой. Она идет довольно легко и уверенно, не отдавая соперницам даже сета. А Калинская выбила Свитолину, что меня очень удивило. Это сюрприз, Аня показала шикарный результат. Если она продолжит так играть, то для любой соперницы она будет очень сложной соперницей. Обе показывают хороший и уверенный теннис», — сказал Ольховский «СЭ».

Андреева встретится с представляющей Австрию Анастасией Потаповой. Следующей соперницей Калинской будет американка Эмма Наварро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
US Open
Андрей Ольховский
Читайте также
«Валиева слишком талантлива, и они это не могут пережить». Журова объяснила лишение нейтрального статуса российской фигуристки
Продовольствие в мире дорожает из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Что нужно знать
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»
Рябков не исключил проведение трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая
Популярное видео
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Ольховский — о Хачанове на US Open: «Окажет сопротивление любому сопернику»
Ольховский считает, что Медведев способен дойти до полуфинала US Open
Будущую соперницу Мирры проклинают за оскорбительный жест. У Потаповой на US Open — проблемы с фанатами
Рыбакина — о возможности стать первой ракеткой мира: «До этого момента еще далеко»
US Open, расписание и результаты 6-7 сентября: Медведев — Тиафо, Калинская — Наварро и другие матчи
Хачанов сыграет с Тьеном в четвертом круге US Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арина Соболенко — Тейлор Таунсенд: во сколько начало матча US Open, где смотреть трансляцию

Ольховский считает, что Медведев способен дойти до полуфинала US Open
Новости
RSS RSS
Все новости