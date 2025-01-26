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Сегодня, 14:48

Ольховский — о поражении Зверева в финале Australian Open: «У него проявились небольшие психологические проблемы»

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Победитель Australian Open-1994 в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от поражения Александра Зверева в финале Australian Open — 2025 против Янника Синнера (3:6, 6:7, 3:6).

«Изначально и предполагалось, что Синнер одержит победу, он до матча был фаворитом, и сегодня лишь подтвердил свое преимущество. Когда Зверев играет в свою обычную игру на более ранних стадиях, то он показывает себя достаточно уверенно, но сегодня в финале, на мой взгляд, у него проявились небольшие психологические проблемы. Поэтому он сыграл чуть слабее обычного, хотя часто Александр смотрится не хуже Синнера. Как я и сказал, его чуть не хватает в психологическом плане», — сказал Ольховский «СЭ».

Синнер победил на Australian Open второй год подряд. Он также прошлогодний победитель US Open и Итогового турнира АТР.

Денис Сафронов

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Андрей Ольховский
Янник Синнер
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