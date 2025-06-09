Тарпищев оценил победу Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил мужской финал Открытого чемпионата Франции, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6).

— Финал получился хорошим — это был истинный теннис, где все решал буквально один розыгрыш, — отметил Тарпищев. — Считаю, что Алькарас вовремя рискнул. Победив Синнера, он лишил его претензий на календарный «Большой шлем». Думаю, что в случае победы в Париже Янник мог бы замахнуться на это вечное достижение.

— Синнер проигрывал все матчи, которые шли больше четырех часов. Все-таки итальянцу не хватает физики или это совпадение?

— Не думаю, скорее просто совпадение. Потому что по концентрации и вниманию он лучший в туре. Без вариантов.