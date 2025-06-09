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9 июня 2025, 20:15

Тарпищев оценил победу Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» оценил мужской финал Открытого чемпионата Франции, в котором испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6).

— Финал получился хорошим — это был истинный теннис, где все решал буквально один розыгрыш, — отметил Тарпищев. — Считаю, что Алькарас вовремя рискнул. Победив Синнера, он лишил его претензий на календарный «Большой шлем». Думаю, что в случае победы в Париже Янник мог бы замахнуться на это вечное достижение.

— Синнер проигрывал все матчи, которые шли больше четырех часов. Все-таки итальянцу не хватает физики или это совпадение?

— Не думаю, скорее просто совпадение. Потому что по концентрации и вниманию он лучший в туре. Без вариантов.

Рафаэль Надаль, Новак Джокович и&nbsp;Роджер Федерер, Янник Синнер и&nbsp;Карлос Алькарас.Джоковича низложили, Надаля унизили. Макинрой считает, что Алькарас и Синнер круче «большой тройки»
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Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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