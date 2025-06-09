Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

9 июня 2025, 20:30

Тарпищев считает, что Андреевой не хватает энергии на две недели «мейджора»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» подвел итог выступлению ведущих россиянок на «Ролан Гаррос». Мирра Андреева дошла в Париже в одиночном разряде до четвертьфинала, Екатерина Александрова — до четвертого круга, а Диана Шнайдер не сумела преодолеть барьер второго раунда.

— Как оцените выступление Мирры Андреевой, которая почти повторила прошлогоднее достижение?

— Рано ей, наверное, не хватает энергии на две недели. Ее время будет в следующем году. Ругать ее точно не за что.

Мирра Андреева.«Бестактная идиотская толпа». Мирра — жертва буллинга или завышенных ожиданий?

— Екатерина Александрова дошла до четвертого круга и идет в топ-10 в чемпионской гонке. Довольны ее результатами в этом году?

— Да, с [Игорем] Андреевым она серьезно прибавила во многих аспектах, но Катя — уже ветеран нашего тенниса. Молодежи хорошей у нас очень много, поэтому, думаю, что еще очень скоро еще подтянется молодняк. Двухсотые и трехсотые номера у нас сильные. Через годик будет все нормально.

— Шнайдер чего-то не хватает в этом сезоне после успешного прошлого? Часто меняет тренеров.

— Это вопрос больше к ее родителям. Критиковать не могу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
Читайте также
Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинских военных
США и Китай ведут космическую гонку за Луну. Что нужно знать
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Хендерсон получил травму во время празднования победы Англии в матче ЧМ-2026
В Ярославской области сбили 70 дронов ВСУ при попытке атаки на НПЗ
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарпищев оценил победу Алькараса в финале «Ролан Гаррос»

Маррей — о работе тренером: «Я бы сделал это снова на каком-то этапе»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости