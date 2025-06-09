Тарпищев считает, что Андреевой не хватает энергии на две недели «мейджора»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» подвел итог выступлению ведущих россиянок на «Ролан Гаррос». Мирра Андреева дошла в Париже в одиночном разряде до четвертьфинала, Екатерина Александрова — до четвертого круга, а Диана Шнайдер не сумела преодолеть барьер второго раунда.

— Как оцените выступление Мирры Андреевой, которая почти повторила прошлогоднее достижение?

— Рано ей, наверное, не хватает энергии на две недели. Ее время будет в следующем году. Ругать ее точно не за что.

— Екатерина Александрова дошла до четвертого круга и идет в топ-10 в чемпионской гонке. Довольны ее результатами в этом году?

— Да, с [Игорем] Андреевым она серьезно прибавила во многих аспектах, но Катя — уже ветеран нашего тенниса. Молодежи хорошей у нас очень много, поэтому, думаю, что еще очень скоро еще подтянется молодняк. Двухсотые и трехсотые номера у нас сильные. Через годик будет все нормально.

— Шнайдер чего-то не хватает в этом сезоне после успешного прошлого? Часто меняет тренеров.

— Это вопрос больше к ее родителям. Критиковать не могу.