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Ольховский — о вылете Хачанова с Уимблдона: «Коболли был удачливее»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Карена Хачанова от Флавио Коболли (6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6) в третьем круге Уимблдона.

«Обидное поражение. По игре все было примерно одинаково у обоих. В таких матчах решают буквально два-три очка. Коболли был чуть удачливее в решающих моментах. Карен играл неплохо, тем более матч тяжелый, пять сетов. Шансы у него были, поэтому, конечно, обидно», — сказал Ольховский «СЭ».

В четвертом круге Коболли сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Давид Петросян

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Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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