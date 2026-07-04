Зверев в трех сетах победил Гирона и сыграет с Легечкой в четвертом круге Уимблдона
Немецкий теннисист Александр Зверев победил американца Маркоса Гирона в матче третьего круга Уимблдона — 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 35 минут.
В четвертом круге Зверев сыграет с чехом Иржи Легечкой, который в параллельном матче выбил испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Маркос Гирон (США) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
Иржи Легечка (Чехия, 13) — Хауме Мунар (Испания) — 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
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