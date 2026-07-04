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4 июля, 16:30

Фрэнсис Тиафо — Александр Бублик: прямая трансляция матча Уимблдона

Фрэнсис Тиафо и Александр Бублик сыграют в третьем круге Уимблдона-2026 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бублик.
Фото Getty Images

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в третьем круге Уимблдона-2026 в субботу, 4 июля. Начало — после 18.30 по московскому времени.

Фрэнсис Тиафо — Александр Бублик: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Тиафо занимает 19-е место в рейтинге ATP. 29-летний Бублик — 11-я ракетка мира.

В первом круге «мейджора» в Лондоне американец обыграл француза Теранса Атмана — 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4. Во втором круге Фрэнсис победил британца Яна Хоинского в 4-х сетах — 4:6, 6:2, 7:5, 6:2.

Казахстанский теннисист стартовал на Уимблдоне-2026 с победы над австралийцем Танаси Коккинакисом — 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. Во втором раунде Александр обыграл француза Кириана Жаке — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).

Уимблдон-2026 пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Александр Бублик
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