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4 июля, 18:13

Сестры Уильямс снялись с парного турнира Уимблдона из-за травмы Серены

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс отказались от участия в парном разряде Уимблдона из-за травмы колена у Серены, сообщила спортсменка в социальных сетях.

Ранее 44-летняя Серена Уильямс уступила австралийке Майе Джойнт в первом круге одиночного турнира со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. По ходу встречи американка получила повреждение колена.

В стартовом раунде парного разряда сестры Уильямс должны были сыграть против колумбийки Марии Осорио-Серрано и аргентинки Соланы Сьерры.

Серена Уильямс является обладательницей 73 титулов WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах Большого шлема. Она семь раз выигрывала Уимблдон, а также является четырехкратной олимпийской чемпионкой — трижды в парном разряде и один раз в одиночном. Кроме того, Серена — единственная теннисистка в истории, оформившая карьерный «Золотой шлем» как в одиночном, так и в парном разрядах.

46-летняя Винус Уильямс за карьеру завоевала 49 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе семь титулов на турнирах Большого шлема. Она пять раз побеждала на Уимблдоне и четыре раза становилась олимпийской чемпионкой — один раз в одиночном и трижды в парном разряде.

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Теннис
Уимблдон
Винус Уильямс
Серена Уильямс
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