Карен Хачанов и Флавио Коболли сыграют в третьем круге Уимблдона 4 июля

Российский теннисист Карен Хачанов и итальянец Флавио Коболли сыграют в третьем круге Уимблдона-2026 в субботу, 4 июля. Начало — после 14.30 по московскому времени.

Карен Хачанов — Флавио Коболли : прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

30-летний Хачанов — 22-я ракетка мира. 24-летний Коболли занимает 10-е место в рейтинге ATP.

В первом круге «мейджора» в Лондоне россиянин победил британца Билли Харриса в четырех сетах — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Во втором круге Карен уверенно обыграл немца Янника Ханфмана — 6:3, 6:4, 6:4.

Итальянский теннисист стартовал на Уимблдоне-2026 с победы над аргентинцем Мариано Навоне — 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8). Во втором круге Флавио обыграл австралийца Джеймса Дакворта — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3), 6:1.

В истории личных встреч счет 1-0 в пользу Карена Хачанова.

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.